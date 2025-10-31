Patria anuncia los últimos bonos de octubre, descubre cuáles podrías cobrar hoy mismo

Suscríbete a nuestros canales

Ya se encuentran en fase final los pagos del Sistema Patria correspondientes al mes de octubre, con varios bonos aún por asignarse a los beneficiarios, y es que, la plataforma oficial comunicó que la entrega de estos beneficios será directa y progresiva, realizándose los depósitos en el monedero digital de cada usuario registrado. Dicho proceso busca garantizar que los apoyos económicos lleguen de forma segura y sin intermediarios.

Bonos pendientes por acreditarse

Para cerrar el mes, el sistema mantiene en espera la entrega de al menos dos bonos sociales dirigidos a sectores específicos de la población. Estos beneficios están diseñados para apoyar a jóvenes, cultores y artistas populares, reforzando el compromiso del Gobierno con los programas de inclusión y desarrollo comunitario.

Entre los pagos pendientes destacan:

Bono Misión Robert Serra , destinado a jóvenes vinculados a proyectos de emprendimiento, con un monto estimado de 990 bolívares.

Bono Cultores Populares, dirigido a trabajadores del arte y la cultura, con un pago aproximado de 7.400 bolívares.

Cabe recordar que las cifras pueden variar según lo establecido por el Ejecutivo Nacional, por lo que se recomienda revisar las notificaciones oficiales del sistema.

Foto: Sistema Patria

Bonos especiales para empleados públicos

En paralelo, el Sistema Patria mantiene activos dos megabonos para los trabajadores de la administración pública: el Bono de Corresponsabilidad y Formación, de 28.500 bolívares, y el Bono Cuadrantes de Paz, de 16.500 bolívares. Ambos están siendo distribuidos gradualmente, siguiendo el cronograma anunciado en los canales digitales de la plataforma.

Los depósitos se realizan directamente en el Monedero Patria, sin necesidad de trámites presenciales. Una vez acreditado el bono, el beneficiario recibe un mensaje del número corto 3532 y puede transferir los fondos a su cuenta bancaria o usarlos dentro del sistema para cancelar servicios y compras electrónicas, por ende, se recomienda verificar con frecuencia la sección “Protección Social” para confirmar el estatus del pago.