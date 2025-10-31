Corea del Sur y Estados Unidos: Un acuerdo comercial sellado con honor y regalos

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, recibió este miércoles al mandatario estadounidense, Donald Trump, en un evento que marcó un hito en las relaciones comerciales entre ambos países. Durante la visita, Lee no escatimó en halagos y ceremonias, culminando en la entrega de una corona dorada como símbolo de respeto y reconocimiento.

La cumbre tuvo lugar en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, donde Trump anunció la conclusión de un acuerdo comercial que había estado estancado durante semanas. Kim Yong-beom, jefe de Gabinete surcoreano para asuntos políticos, detalló que ambos países acordaron financiar una inversión de $350,000 millones en Estados Unidos. De esta cantidad, $200,000 millones se realizarán en efectivo con un límite anual de $20,000 millones, fijando los aranceles recíprocos en un 15%.

Ceremonia de bienvenida y regalos significativos

El recibimiento de Trump fue espectacular. En el aeropuerto de Busán, fue recibido por una banda que tocó "YMCA", una de sus canciones favoritas. En el Museo Nacional de Gyeongju, Lee le otorgó la Gran Orden de Mugunghwa, la máxima condecoración surcoreana, junto con una réplica de una corona dorada del antiguo reino de Silla. Trump expresó su agradecimiento al convertirse en el primer presidente estadounidense en recibir tal distinción.

Durante un almuerzo bilateral que siguió a la ceremonia, los líderes disfrutaron de mariscos surcoreanos acompañados de una salsa neoyorquina y un postre adornado con oro, acorde a los gustos del presidente estadounidense. En este encuentro, Lee prometió a Trump que Corea del Sur incrementará su gasto militar, respondiendo a una de las demandas clave de Washington para reducir la dependencia en defensa.

La gira asiática de Trump y el encuentro con Xi Jinping

Corea del Sur es la última parada en la gira asiática de Trump, quien se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, antes de regresar a Washington. En esta reunión se espera abordar un posible acuerdo comercial que pueda aliviar las tensiones entre las dos mayores economías del mundo.

A pesar de las expectativas iniciales, Trump confirmó que no se reunirá con el líder norcoreano Kim Jong-un durante esta gira. Aunque había mencionado la posibilidad, el enfoque ahora está en la reunión con Xi Jinping. Trump expresó su deseo de trabajar “muy duro” para concretar un nuevo encuentro con Kim “más pronto que tarde”, mientras que Lee lamentó que el líder norcoreano no haya percibido las “verdaderas intenciones” del presidente estadounidense.