Reportan falla del servicio eléctrico este 31 de octubre en los siguientes estados

Por tercer mes seguido más de cinco estados sufren una fuerte fluctuación del servicio de luz 

Por

Meridiano

Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 04:47 pm
Durante la tarde de este viernes 31 de octube se registró una falla del servicio eléctrico, donde al menos siete estados del país fueron afecatdosm mientras que en Caraccas los ciudadanos reportaron un fuerte bajón de luz.

Según los reportes de los usuarios en la red social X (antes Twitter) el falla se generó a las 2:03 pm, aunque hay ciudadanos en la misma plataforma de mensajes que también hubo un fuerte bajón a las 3:35 pm

 

  • Distrito Capital
  • Miranda
  • Zulia
  • Aragua
  • Carabobo
  • Anzoátegui
  • Lara
  • Bolívar
  • Mérida

 

 

 

 

Viernes 31 de Octubre de 2025
