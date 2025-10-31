Reportan falla del servicio eléctrico este 31 de octubre en los siguientes estados

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este viernes 31 de octube se registró una falla del servicio eléctrico, donde al menos siete estados del país fueron afecatdosm mientras que en Caraccas los ciudadanos reportaron un fuerte bajón de luz.

Según los reportes de los usuarios en la red social X (antes Twitter) el falla se generó a las 2:03 pm, aunque hay ciudadanos en la misma plataforma de mensajes que también hubo un fuerte bajón a las 3:35 pm