Reacciones de los ciudadanos por el aniversario de Meridiano

La marca Meridiano cumplió 56 años con la cobertura ininterrumpida de los principales eventos deportivos que han marcado a Venezuela, desde las derrotas hasta las medallas de oro y campeonatos mundiales de atletas y equipos del país.

El periódico Meridiano se convirtió en uno de los colosos del impreso venezolano y se posicionó como el principal medio de comunicación deportivo del país, un reinado que se expandió a la televisión y luego a las redes sociales.

Es ese compromiso con nuestros lectores y la fidelidad con la que nos premian, es lo que nos permite mantenernos firmes durante tantos años y sortear circunstancias y coyunturas que han ocurrido durante esta etapa tan maravillosa para el deporte.

Primera edición

Aquella primera publicación del 3 de noviembre de 1969 se convirtió rápidamente en un fenómeno popular entre los fanáticos de los deportes del país, ya que desde esa fecha les permitió estar al día con todas las hazañas e historias de los atletas.

Reaciones de los ciudadanos

Los ciudadanos, desde temprano, comenzaron a publicar sus muestras de afecto en cada publicación de Meridiano en sus redes sociales.

El señor Joel Casanova señaló que: “La historia del periodismo deportivo venezolano pasa por la redacción de Meridiano. Su origen en manos de redactores y apasionados por la crónica deportiva permitió abrir el espacio al color y la innovación en el papel, evolucionando con otros medios pioneros que abrieron la puerta a estos nuevos criterios de segmentación informativa”, dijo en la cuenta de Instagram.

Por su parte, los periodistas Jesús Bravo, Ingrid Bravo y Wandor Dumont también rindieron honores a uno de los principales medios de comunicación y ventanas de la libertad de expresión de los ciudadanos.