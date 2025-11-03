Meridiano: 56 años de pasión, deporte y compromiso

Suscríbete a nuestros canales

El 3 de noviembre de 1969 marcó el inicio de una historia que transformó para siempre la manera de vivir el deporte en Venezuela. Ese día, rodó por primera vez un ejemplar del diario Meridiano, un proyecto que pronto se convirtió en fenómeno popular y en punto de referencia para millones de aficionados.

Desde sus primeras páginas, Meridiano entendió la esencia del fanático venezolano: la necesidad de tener a mano los resultados del beisbol nacional y de las Grandes Ligas, el pulso del fútbol criollo e internacional, el brillo del baloncesto, las emociones del hipismo y hasta las noticias más comentadas de la farándula. En cada edición se forjó un lazo con sus lectores, quienes encontraron en el diario una fuente confiable, cercana y apasionada.

Meridiano, la marca deportiva de Venezuela

Con el paso del tiempo, Meridiano ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Adaptándose a los nuevos tiempos, dio el salto a las plataformas digitales y consolidó su presencia en redes sociales, donde hoy es una referencia del periodismo deportivo venezolano en el mundo. Desde cualquier lugar, miles de usuarios siguen cada jugada, resultado o hazaña deportiva a través de meridiano.net, Meridiano Televisión y sus cuentas oficiales en X, Instagram, TikTok, Youtube y Facebook.

Esa conexión con el público se ha fortalecido a lo largo de los años. Son 56 años de historia, compromiso y credibilidad, marcando pauta en todas las plataformas, sorteando desafíos y adaptándose a cada época con el mismo propósito: llevar la emoción del deporte a todos los rincones del país.

Hoy, más que un diario, Meridiano es una marca, una tradición y una pasión compartida. A nuestros lectores y seguidores, gracias por acompañarnos en este recorrido. Su fidelidad nos inspira a seguir adelante con la misma entrega y profesionalismo que nos ha identificado desde 1969.

Porque Meridiano no solo informa: vive, siente y celebra el deporte junto a Venezuela.