Este fue el punto más alto de Tigres en las primeras tres semanas de la LVBP

Los Tigres de Aragua cuentan con su mejor inicio de temporada desde hace más de 15 temporadas y aunque en la mayoría de las facetas han lucido bien, hay un área donde han sorprendido positivamente.

Se trata de su bullpen, un arma secreta que Oswaldo Guillén ha sabido administrar de la mejor manera y de hecho, son líderes en efectividad colectiva de toda la Liga, algo que no han logrado en ningún otro departamento, no siquiera en cuántos a sus lanzadores abridores.

Las estadísticas del relevo de Tigres en las primeras tres semanas de torneo:

JJ: 15

JG: 9

JP: 2

JS: 7

HOLD: 20

IP: 75.2

EFEC: 3.45

H: 71

HR: 5

CP: 32

CL: 29

K: 55

BB: 30

WHIP: 1.34.

Ningún bullpen de otra organización tiene más juegos salvados (7), ni holds (20) que los "Bengalíes". Aunado a eso, este conjunto es el que menos carreras toleró en los primeros 15 choques (32), casi 30 rayitas recibidas menos que los Leones del Caracas (59), para entrar en contexto con el buen trabajo de los relevistas maracayeros, en contraste con la peor franquicia en ese renglón.

Tigres y otros departamentos donde destacan:

El complemento a este notable bullpen, se divisa con unos Tigres que están segundos en porcentaje de fildeo (.984), con nueve errores cometidos y terceros en cuanto a los brazos abridores se refiere, con un porcentaje de carreras limpias de 4.40, un apartado donde ha vendido bajando el rendimiento en la última semana.

Sim duda alguna, los "Bengalíes" tuvieron el equilibrio perfecto en las primeras de cambio, lo que los llevó a tener ese récord de 11-4. Ahora la clave para ellos, será mantener la consistencia, la tarea más complicada.