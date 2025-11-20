Director de Miss Chile "arremete" contra Stephany Abasali

Suscríbete a nuestros canales

Entre las nuevas polémicas del Miss Universo sale a la luz un supuesto video en él se escucha al director de Miss Chile y Miss Argentina, Keno Manzur, referirse mal a ciertas candidatas latinas, en especial a la venezolana Stephany Abasali.

Por los bajos fondos de las redes sociales y algunas páginas dedicadas a los certámenes de belleza, ha salido a relucir un material en donde el director de Miss Chile "arremete" contra la representante de Venezuela.

“A la Miss Venezuela me contaron que le dicen la ‘mucama’ porque salta en cama en cama”, se oye decir.

Estas supuestas declaraciones salieron de un live realizado en su cuenta de TikTok, en donde estaba conversando previo a la noche final del Miss Universo 2025 y contando “chismes de pasillo”.

¿Verdad o mentira?

Según algunos comentarios visibles en las publicaciones del video, usuarios aseguran que se trata de un video editado con malicia para perjudicar a Keno Manzur y sus delegadas.

El chileno, experto en belleza, dirige las organizaciones de Miss Chile y Miss Argentina, quienes en esta edición 74 del concurso se han ganado el apoyo del público por su preparación.

Sin embargo, de ser ciertas sus declaraciones podría afectar el desenvolviendo de Inna Moll (Miss Chile), y Aldana Masset (Miss Argentina), durante la elección de la sucesora de Victoria Kjær Theilvig. Por ahora, Manzur no ha aclarado la situación.