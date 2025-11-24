Reportan la repentina muerte de la exesposa de Eugenio Derbez

Suscríbete a nuestros canales

La periodista de espectáculo Chamonic reportó la muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y exesposa de Eugenio Derbez, a los 65 años.

La noticia ha caído de sorpresa para muchos, sin embargo, ninguna fuente cercana a la familia ha confirmado el deceso de la actriz de doblaje. Según la creadora de contenido, Gabriela Michel habría fallecido por un accidente doméstico no especificado.

“Aislinn Derbez hija de Eugenio Derbez está de luto, lamentablemente hoy a las 7 am aproximadamente falleció su mamá la señora Gabriela Michel a los 65 años de edad, me dicen que fue a consecuencia de un accidente en su casa”, comentó en una publicación en redes sociales.

¿Quién es Gabriela Michel?

Conocida por prestar su voz para el doable latino, Gabriela Michel ha estado en producciones como ‘Cuentos que no son cuento’, dando vida a Donna Hynde, así como en la segunda y tercera entrega de ‘Santa Cláusula’ y en la saga animada de Tinker Bell, donde encarnó a la Reina Clarion.

Una de sus grandes interpretaciones es Samantha Jones en la serie Sex and the City.

Además, ha gozado de una trayectoria en la televisión mexicano, y está casada con Jorge Alberto Aguilera, el recordado ‘Señor Aguilera’ de En familia con Chabelo.

El matrimonio de Gabriela Michel con Eugenio Derbez

El primer matrimonio de Gabriela Michel fue con Eugenio Derbez, quienes llegaron al altar tras siete años de noviazgo, sin embargo, su unión no duró mucho tiempo por las diferencias personales.

De esta relación nació su única hija en común Aislinn Derbez. “Solo se la pasaban peleando todo el tiempo”, recordó la actriz en una entrevista.