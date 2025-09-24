La fuerte brujería que le hicieron a la esposa de Eugenio Derbez: "Casi una tragedia"

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días ha tomado fuerza en las redes sociales una entrevista que le realizaron hace años a la actriz y cantante mexicana Alessandra Rosaldo. En la conversación con “Netas Divinas”, la intérprete de 54 años habló de una brujería que le tocó vivir hace tiempo que casi acaba con su vida.

Alessandra confiesa todo

La artista aseguró que todo comenzó con días de mala racha en la que no pegaba nada y hasta enfrentó diversos accidentes, entre ellos una caída que pudo haberla dejado paralítica.

Fue cuando entonces tomó la decisión de consultarse con alguien que le ayudara a quitarse todo lo malo que estaba presentando en su vida.

“En toda esa época me sucedieron cosas, me atropellaron en New York, me caía, muchos accidentes, cosas físicas continuas, fui a ver a una persona que recomendaron que ella hace limpias y lo que ella me dijo es que en ese momento me habían hecho un trabajo de muerte, incluso hicieron mi entierro”, comentó Rosaldo.

Alessandra aseveró que jamás pudo enterarse de la persona responsable en realizarse tan atroz maldad en su vida. Pero agradeció a quienes la ayudaron a quitarse todo lo malo.

Una mujer renovada

La intérprete de “Amor de papel”, comentó que no solo se hizo una limpieza profunda para eliminar todo, sino también recurrió a un ritual para que lo malo se fuera para siempre.

“Me hizo una limpia, y un como ritual, yo estuve como acostada. Hubo un momento en el que sí sentí como su saliera un aliento que no era mío…pero yo sí creo que existe estas cosas”, dijo en aquella entrevista.

Destacó que desde la ayuda su vida cambió y comenzó otra vez a tener éxito en la música y la televisión.