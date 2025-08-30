Revelan cronograma de actividades para la celebración de la Virgen del Valle 2025

Suscríbete a nuestros canales

La Virgen del Valle es una de las advocaciones marianas más veneradas en Venezuela. Cada año, la Isla de Margarita alberga miles de devotos provenientes de distintas zonas del país, para rendirle honores en una jornada colmada de fe y esperanza que marca el inicio de las actividades conmemorativas.

El monseñor Fernando Castro Aguayo de la Diócesis de Margarita aseveró, en una rueda de prensa, que ya están listos los preparativos del año 2025. En este sentido, el próximo 1 de septiembre se llevará a cabo una eucaristía a las 6:00 pm y luego, la bajada de la Virgen en la Basílica Menor.

La víspera tendrá lugar el 7 de septiembre a partir de las 8:00 pm. La salida de la imagen será a las 10:00 pm hasta llegar al campo Eucarístico.

8 de septiembre

El 8 de septiembre se celebra la Festividad de la Virgen del Valle y engloba una serie de actos religiosos:

Peregrinación de la Parroquia San Pedro de Coche: A partir de las 12:00 de la madrugada. Presidida por el Presbítero Marlon Alexander Díaz Zabala.

Solemne Eucaristía de la Juventud: A las 2:30 a.m. Presidida por el Presbítero Sergio Luis Rojas Rojas.

Solemne Eucaristía de la Aurora: Desde las 5:00 pm. Presidida por el Presbítero Andrés José Villaroel Rivero.

La solemne eucaristía pontifical: Iniciará a las 8:00 am y estará presidida por el Monseñor Alberto Ortega, Nuncio Apostólico de Venezuela.

En la Plaza Mariño, los asistentes podrán acompañar a la Sagrada Imagen en procesión a las 5:00 pm. Además, será una ocasión especial para venerar a la Patrona de Oriente y de los pescadores.

Este año se tiene prevista la asistencia de aproximadamente 30.000 feligreses, quienes acudirán a la convocatoria para agradecer las promesas cumplidas y dar testimonios de los milagros.