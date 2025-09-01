El venezolano Carlos Daniel Alvarado, se presenta en Venecia con “Un viaje de película”

Suscríbete a nuestros canales

La comedia romántica venezolana “Un viaje de película”, dirigida por Carlos Daniel Alvarado, continúa su exitoso recorrido internacional y se presenta esta semana en el Venice Production Bridge, dentro del prestigioso Festival Internacional de Cine de Venecia.

El largometraje, protagonizado por José Ramón Barreto, Jhon Guitian, Karla Viera y Adriana Marval, consolida así su presencia en los mercados cinematográficos más importantes del mundo.

Carlos Daniel avanza en el séptimo arte

Tras haber participado en mayo en el Marché du Film de Cannes, donde despertó gran interés entre programadores y agentes de ventas, la película suma ahora un nuevo hito en su camino hacia su estreno oficial en salas.

Fecha de estreno y sinopsis

El filme narra la historia de cuatro estudiantes de cine que, al emprender un proyecto documental, se ven envueltos en un viaje inesperado cuando una reconocida actriz internacional llega al país. Entre paisajes paradisíacos y enredos románticos, la aventura se convierte en un viaje de amistad, amor y autodescubrimiento.

La película se estrenará el 6 de noviembre de 2025 en cines de Venezuela.