Florida: Así puedes solicitar ayuda económica para cubrir renta, servicios y alimentos

Muchas familias en el sur de la Florida viven con la preocupación de perder su hogar por no poder pagar el alquiler. No obstante, en Miami-Dade, existe un plan de asistencia de emergencia que respalda a inquilinos con riesgo de desalojo, mientras que en Broward todavía se canalizan recursos a través de ONG asociadas al gobierno local. En Palm Beach, también se mantiene activo un programa temporal para cubrir renta y servicios básicos.

Asimismo, el costo de la energía eléctrica es otra de las cargas más pesadas, es por ello que el programa LIHEAP permite a los hogares más vulnerables recibir hasta 1.300 dólares anuales en subsidios directos. La prioridad se otorga a familias con adultos mayores, personas con discapacidad o niños pequeños. Las solicitudes deben presentarse en los centros comunitarios de cada condado.

En materia alimentaria, el SNAP sigue siendo la ayuda más popular, ya que entrega un saldo mensual en una tarjeta EBT que puede usarse tanto en supermercados como en Amazon. Otro respaldo importante es TEFAP, encargado de distribuir productos frescos y no perecederos a través de bancos de alimentos como Feeding South Florida.

Por su parte, el Temporary Cash Assistance (TCA) ofrece transferencias en efectivo a familias con niños menores y mujeres embarazadas. Este dinero puede destinarse a cubrir renta, alimentación o servicios básicos, y es compatible con otros beneficios como SNAP y Medicaid, ampliando así la red de apoyo.

Para quienes no saben qué programa elegir, la línea 211 es una herramienta fundamental. Disponible en inglés y español las 24 horas, conecta con servicios de alimentación, vivienda, empleo y salud mental en todos los condados del sur de la Florida, es un recurso rápido y confiable para comenzar a recibir ayuda.

Requisitos básicos y disponibilidad de fondos

La mayoría de estas ayudas requieren documentos de identidad, comprobantes de ingresos o desempleo y facturas recientes de renta o electricidad. La disponibilidad de fondos varía según el condado, por lo que se aconseja iniciar las solicitudes cuanto antes.