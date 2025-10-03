Prohíben las licencias de conducir a los conductores que no cumplan con este requisito

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Transporte de Texas anunció que suspenderá la emisión de las licencias de conducir comerciales a diferentes grupos de ciudadanos contemplando tanto a refugiados, solicitantes de asilo como beneficiados DACA. Esta restricción entró en vigencia el pasado 29 de septiembre y afectará a los aplicantes que habitan en el estado, quienes posean trámites en proceso limitando el cumplimiento de los exámenes escritos o las pruebas de manejo.

La modificación forma parte de las reglas de la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), que establece el conjunto de normas para fortalecer la movilidad y reducir la tasa de accidentes, heridos o víctimas producto del manejo inadecuado en vehículos comerciales durante su trayectoria por el área interestatal.

Otras normativas

Recientemente, fue implementada una ley que exige a los conductores de carga pesada tener un dominio del idioma inglés, para fortalecer las normativas de tránsito y la seguridad en las vías del territorio estadounidense.

Las nuevas exigencias están en marcha y tienen como objetivo fomentar la seguridad vial en Texas, uno de los estados que posee mayor circulación de camiones de carga en el país norteamericano. En este sentido, la iniciativa fue respaldada por Texas Trucking Association (TXTA), la organización que se encarga del sector transporte desde el año 1932, fomentando políticas públicas favorables, promocionando educación vial y la modernización del sistema de seguridad vial.