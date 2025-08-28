El Real Madrid encuentra un negocio redondo en casa

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid es experto en sacarle provecho a sus canteranos, y realmente en La Fabrica guarda una mina de laterales. Esta posición, tanto derechos como izquierdos, es el punto más fuerte del club blanco en las inferiores, por lo que saben generar grandes sumas de dinero por cada lateral vendido.

Incluso, este mismo verano ingreso a la caja del Real Madrid un total de 22M€ por traspasos directos e indirectos de tres talentos: Obrador al Benfica (5M€), Yusi al Alavés (3M€) dejaron el Castilla dinero por el 50% de sus derechos.

Pero sin duda la joya mas valorada fue Miguel Gutiérrez, por el que percibieron 9M€ correspondientes a la mitad del traspaso acordado por él entre el Girona y el Nápoles, que se suma a los 4M€ que ya había dejado en 2022 por su salida al equipo catalán.

Ha sido un listón largo de dinero que en los últimos cinco años ha alcanzado los 103,1M€ por canteranos laterales.

Miguel, una joya

El Madrid demostrado su maestría en hacer dinero a través de sus canteranos, ha sabido sacarle provecho a Miguel en dos oportunidades diferentes. La Primera vez cuando fue vendido al Girona en 2022 (por 4M€) y ahora en el cambio de Montilivi al Maradona.

El Real Madrid eligió facturar

Claro está, pudo haberlo recuperado a buen precio, pero se fue por el camino de facturar. Son 13M€ en total. Y la cifra puede seguir creciendo ª otro millón más en base a los objetivos cumplidos en la entidad napolitana.