Real Madrid busca en el Manchester United al reemplazo de Dani Ceballos

A tan solo cinco días para que finalice el mercado de fichajes de verano en el fútbol europeo, el Real Madrid ha puesto en su radar a un nuevo objetivo para reemplazar a Dani Ceballos en el mediocampo.

Se trata del joven futbolista del Manchester United, Kobbie Mainoo. De acuerdo con Mail Sport, los merengues consideran seriamente al jugador como posible recambio para Ceballos, quien se encuentra próximo a salir al Olympique de Marsella.

Mainoo, de apenas 20 años, ha mostrado un crecimiento notable desde su irrupción en Old Trafford, con presencia tanto en el primer equipo como en la selección inglesa. No obstante, su protagonismo se ha visto bloqueado en los últimos meses bajo la dirección de Rúben Amorim.

Su posible rol en el Real Madrid

Real Madrid ve en él un mediocentro con capacidad para jugar en distintas funciones: organizador, de contención o incluso ofensivo desde posiciones más retrasadas, siendo un futbolista polivalente.

Destaca por su visión de juego, control de balón y madurez táctica, virtudes que llamaron la atención de Xabi Alonso y podrían encajar en el esquema blanco junto a Jude Bellingham o Trent Alexander-Arnold.

Madrid compite con el Atlético

El Real Madrid y el Atlético de Madrid están valorando la opción de ficharlo incluso en calidad de préstamo por una temporada, aunque desde el United no parecen receptivos a esta fórmula. Además, su valor de mercado se estima en unos 50 millones de euros.

Si bien la posibilidad de incorporarlo se contemplaba esperanzadora, sin una oferta concreta ni un contexto de salida claro, el traspaso parece poco probable en el corto plazo. Sin embargo, queda claro que el Real Madrid lo sigue con atención, evaluando si su confección de mediocampo requerirá un impulso final antes del cierre del mercado.