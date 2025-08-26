El Real Madrid ya prepara su primer fichaje para la próxima temporada

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ya tiene en la mira el que sería su primer gran fichaje para la próxima temporada: el regreso del mediapunta argentino Nico Paz.

Según ha confirmado en sus redes sociales el periodista especializado en el mercado de transferencias, Fabrizio Romano, se espera que el joven talento se reincorpore al club merengue el próximo verano, tras un período de gran éxito en el fútbol italiano.

Impresionados con su nivel

El club blanco está gratamente impresionado con la evolución que ha mostrado Nico Paz en el Como de Italia. El enganche se ha ganado la titularidad y el estatus de estrella en la Serie A, demostrando que su potencial está a la altura de las expectativas.

A pesar de que muchos consideran que tiene el talento suficiente para estar en el primer equipo del Real Madrid esta misma campaña, la directiva y el cuerpo técnico, liderado por Xabi Alonso, han decidido ser cautelosos.

La idea es que la joven joya complete otra temporada en el fútbol italiano, lo que le permitirá seguir desarrollándose en un entorno competitivo antes de regresar a la "Casa Blanca".

Un regreso planificado

La vuelta de Nico Paz no es solo un rumor, sino un plan estratégico del club para rejuvenecer su plantilla. El mediapunta argentino, que se formó en la cantera del Real Madrid antes de su paso por Italia, conoce la filosofía del club y se adaptaría rápidamente a la dinámica del equipo.

La afición merengue espera con ansias el regreso del mediapunta, quien es visto como una de las grandes promesas del fútbol mundial. Su talento y capacidad para desequilibrar en el último tercio del campo lo convierten en un jugador muy atractivo para el proyecto de Xabi Alonso.

Desde que llegó al Como en 2024, registra siete goles y 10 asistencias en 37 compromisos disputados entre todas las competiciones (Serie A y Copa Italia).