Este referente del Real Madrid tiene todo listo para firmar con el Bayer

Lucas Vázquez ya tendría definido su destino. El ex jugador del Real Madrid, podría cerrar las próximas horas su contrato con el Bayer Leverkusen de Erik ten Hag para lo que serán las próximas dos temporadas. El gallego, finalizó su etapa con el club blanco tras el Mundial de Clubes, y ahora todo señala que tendría todo cerrado para llegar a la Bundesliga.

Según dio a conocer el periodista Fabrizio Romano, el español viajará hoy a Alemania para pasar el acostumbrado reconocimiento médico.

Luego de su salida del equipo blanco, Lucas recibió varias propuestas internacionales desde Arabia Saudí, Catar, Turquía… incluso nacionales, como la del Deportivo de la Coruña, el equipo de su tierra. Pero, al parecer el gallego decidió tomar otro rumbo, todo señala que en las próximas horas se hará oficial su fichaje por el Bayer Leverkusen, sería el tercer club profesional de su carrera tras el Real Madrid y el Espanyol, donde jugó cedido la temporada 14/15.

Leverkusen con la mirada en España

El Bayer Leverkusen arrancó la Bundesliga este fin de semana con un reverso 1-2 frente al Hoffenheim. Para esta campaña, los alemanes cuentan con nuevos jugadores procedentes de España en su plantilla, Loïc Badé, aterrizó la semana pasada procedente del Sevilla, y Christian Kofane, quien viene procedente del Albacete la pasada campaña.

El Leverkusen, tiene un proyecto ambicioso para esta temporada luego de la salida de Xabi. El equipo estará en el sorteo de la Champions League el próximo jueves, claro que esto será un atractivo importante para Lucas.

Lucas en Alemania

Un video que circula, se ha comprobado que Lucas estaría llegando al aeropuerto de Düsseldorf.