NBA: Estos son los juegos para la jornada de 1 de diciembre

Comienza el tercer mes en la presente temporada de la NBA y nueve compromisos serán de los protagonistas para este lunes 1 de diciembre. Los Angeles Lakers saltan con el intención de consolidarse en el segundo lugar en la Conferencia Oeste frente a Phoenix Suns.

De no conseguir la victoria en el Crypto.com Arena, Houston Rockets y Denver Nuggets tendrán la oportunidad de igualarse con los Lakers como escoltas en la mencionada conferencia. Los tejanos buscarán mantener su buen ritmo ante Utah Jazz, mientras que, el equipo de Nikola Jokic recibe la visita de Dallas Mavericks, que lucen entre los últimos lugares en el Oeste.

En otros escenarios, Detroit Pistons quiere comenzar una nueva seguidilla de ganados ante Atlanta. En Indianápolis, Cleveland Cavaliers buscará ponerle fin a una mala racha de tres derrotas consecutivas contra Indiana Pacers desde el Bankers Life Fieldhouse.

Juegos para hoy en la NBA: 1 DE DICIEMBRE