Kylian Mbappé firma doblete para llegar a esta cifra histórica en Champions (+Video)

El Real Madrid acaba de recibir una bocanada de aire de su mejor jugador actualmente, Kylian Mbappé, quien les devolvió la victoria parcial en su debut en Champions League contra el Marsella.

El delantero repitió nuevamente desde los 11 pasos al minuto 81', después de una polémica decisión arbitral del principal Irfan Peljto, que transformó por gol el galo ante la humanidad del guardameta Gerónimo Rulli.

Este tanto le sirvió al francés para llegar a la cifra de 57 goles en el histórico de Liga de Campeones, superando a jugadores como Thomas Müller y Ruud van Nistelrooy, ambos con 55.

Esas dos dianas dejaron al francés en un solitario sexto lugar en esta tabla histórica, solo detrás de Cristiano Ronaldo (140), Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (105), Karin Benzema (90) y Raúl González (71).