Estos son los equipos que más tiempo llevan sin levantar la Champions

La UEFA Champions League sube el telón este martes 16 de septiembre. La ilusión de levantar la orejona vuelve a reinar en los clubes más importantes de Europa, es por eso que este análisis permitirá ver los equipos elites que reúnen varios años si levantar en anhelado trofeo.

El actual campeón de la competición europea es el Paris Saint- Germain quienes saldrán a esta edición con la intención de revalidar su título.

Años sin ser campeones de la UEFA Champions League

El Real Madrid, el equipo que más orejonas registra en su historial, actualmente tiene un año sin ganar. En la lista y con una brecha también corta, está el Manchester City, los citizens la temporada pasada se hundieron en un agujero negro que está nueva edición buscar reivindicarse.

El Chelsea FC, registra 4 años, el B. Munich 5 años y seguidos lo de Anfield, el Liverpool.

Más de una década

La Champions se ha hecho esquiva de varios equipos élites del fútbol europeo. Tal es el caso del FC Barcelona, quienes ganaron LaLiga la temporada pasada, comenzarán este Champions. 2025-26 con 10 años sin levantar la orejona.

El Manchester United 17 años, y el AC de Milán 18 años.