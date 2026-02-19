El Mundial de Clubes incrementará número de participantes para 2029

Suscríbete a nuestros canales

La FIFA vuelve a dejar noticias en 2026. Esta vez, sobre uno de los productos que más réditos les dio recientemente y parece, ahora mismo, el niño mimado de la organización: el Mundial de Clubes.

Distintas informaciones dan cuenta que la UEFA quitó del camino ciertas pretensiones y habría cedido ante designios de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dando el visto bueno a que las próximas ediciones de este certamen se jueguen con mayor número de participantes, pasando de 32 clubes a 48.

Originalmente, desde el máximo organismo del balompié, ante el éxito de la edición en 2025, que terminó en manos del Chelsea, la intención estaba puesta en que se disputaran las siguientes ediciones con un número mayor de participantes y en un periodo de dos años, a lo que se oponían desde el 'Viejo Continente'.

Ahora bien, esta aceptación desde la confederación europea tiene un objetivo principal, que no es otro al de evitar que el Mundial de Clubes se dispute cada dos años. Así, por ejemplo, apuntan desde el medio británico The Guardian, que señala que la aceptación de las 48 integrantes busca enviar un mensaje de buena fe para acercar posturas entre Ceferin e Infantino.

UEFA no quiere que el Mundial de Clubes devalúe sus torneos

El Mundial de Clubes, por encima de lo que todos imaginaban, terminó siendo un certamen atractivo para el público futbolero y dejó muchas expectativas para sus siguientes puestas en escena.

En medio de todo, en la UEFA veían esta idea de que se pueda jugar cada dos años como un riesgo de devaluación a las competencias más seguidas en este continente.

De allí, a que según The Guardian, en Europa consideren un mal menor que el torneo tengan mayor número de participantes, incluyendo más representantes de Sudamérica.

El anuncio del incremento en plazas para el Mundial de Clubes estaría próximo a revelarse, aunque aún no estén definidos los criterios a utilizarse de cara a la clasificación por zona.