Mundial 2026: España muestra lista dominada por jugadores del Barça

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España es de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026. Un equipo dotado de talento y juventud con pinceladas de experiencia veterana. En esa línea, Luis de la Fuente presentó su lista para la fecha FIFA de marzo con alta presencia blaugrana en cada línea.

La nueva convocatoria nacional ha desatado un intenso debate por la marcada ausencia de figuras del conjunto merengue. Con el Barcelona aportando el bloque principal de futbolistas, la estructura de la selección parece alejarse definitivamente del resto de equipos.

Esta decisión técnica subraya la confianza del seleccionador en el equipo catalán para liderar el proyecto del Mundial 2026. Futbolistas como: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Fermín López, Ferran Torres y Joan García. Todos parte fundamental del Barca de Hansi Flick.

Para el Real Madrid, contar con un único representante en la lista representa una anomalía histórica. Solo está Dean Huijsen, pero también era elegible Gonzalo García y la sensación Thiago Pitarch; que pese a tener doble nacionalidad (España-Marruecos) su desempeño ha sido superlativo.

Lista de España para los amistosos contra Serbia (27 de marzo) y Egipto (31 de marzo) previo al Mundial:

Porteros: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan Garcia

Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Grimaldo, Llorente, Laporte, Huijsen, Cucurella y Mosquera

Centrocampistas: Rodri, Pedri, Fornals, Dani Olmo, Zubimendi, Carlos Soler y Fermín

Delanteros: Barrenetxea, Baena, Víctor Muñoz, Lamine Yamal, Oyarzabal, Borja Iglesias, Yeremy Pino y Ferran Torres

Thiago Pitarch y la posibilidad de vestir la camiseta de España

Thiago Pitarch el juvenil que ha causado un gran impacto en el Real Madrid no fue convocado con España. Una situación que sería bastante normal, si Luis de la Fuente (seleccionador nacional) no apostará con apenas minutos en Primera División con jugadores del FC Barcelona.

De la Fuente no cierra la puerta a Pitarch, pero aclara su proceso por doble nacionalidad (Español-Marroquí): "La gran noticia es que Thiago quiere jugar con España; es un chico muy comprometido con la selección y eso, al igual que con otros jugadores, nos da mucha alegría".

Sin embargo, jugadores como Gavi, Lamine Yamal, Cubarsí, entre otros... han tenido mucho menos impacto en el FC Barcelona y lograron la convocatoria por decreto. La sensación en España es que los jugadores que están fuera del Barca deben hacer más méritos que otros.

España presente su nuevo camiseta para el Mundial 2026

La camiseta española destaca por su base en blanco roto, con detalles gráficos en color pirita. Esta edición simula un manuscrito antiguo que rinde homenaje al legado literario de España. Una versión que combina elegancia y cultura para levantar la segunda Copa del Mundo en su historia.