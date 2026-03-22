MLS: Lionel Messi lidera triunfo de Inter Miami en el Yankee Stadium

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Domingo 22 de marzo y el Inter Miami volvió a la acción en la MLS, liderados por su capitán: Lionel Messi, quien volvió a contribuir de gran manera para alcanzar el triunfo ante New York City FC (2-3) nada más y nada menos que en el Yankee Stadium.

El campeón del mundo (en Qatar 2022) anotó uno de los tres tantos de los suyos y llegó en un momento clave del partido, que sirvió para igualar las acciones 2-2 al minuto 62'. Luego se terminaría de sellar la victoria con la diana Micael dos Santos Silva al 74'

El gol de Leo sigue extendiendo su legado en el fútbol, porque es el primero que firma después de alcanzar los 900 goles en su trayectoria a lo largo de equipos como FC Barcelona, PSG e Inter Miami.

Lionel Messi encaminando al Inter en la MLS

El argentino en lo que va de curso en 2026 ya suma cinco goles entre la MLS y la Concachampions (cuatro en liga) en seis partidos disputados. El gran beneficiario de este rendimiento que tiene el albiceleste a sus 38 años ha sido el propio Inter.

Y se explica en la ubicación del equipo en el propio certamen estadounidense. Los dirigidos por Javier Masherano son terceros en la tabla con 10 puntos, misma cifra que New York City (segundo).

El único club que ahora mismo está por encima de las 'garzas' en la Conferencia Este es el Nashville SC, que suma 13 puntos en esta edición doméstica.

Con todo esto sobre la mesa, es claro que Lionel Messi arrancó el curso con dos objetivos: el reto de repetir como campeón en la MLS y llegar a plenitud al Mundial 2026, en el que también quiere defender el título con Argentina.