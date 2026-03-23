¿Quiénes fueron los Vinotintos más destacados de la jornada?

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La Vinotinto respira un aire de renovación y optimismo. A pocos días de que ruede el balón en Uzbekistán para el inicio del "Proyecto 2026-2034", algunos se hicieron notar a nivel de clubes.

Este fin de semana, tanto los convocados por Oswaldo Vizcarrondo como aquellos que tocan la puerta de la selección, firmaron actuaciones memorables en las diferentes ligas del mundo.

Los elegidos de Vizcarrondo destacan

Para el nuevo seleccionador nacional, las noticias no podrían ser mejores. Tres piezas clave de su primera convocatoria oficial llegan con el ritmo competitivo al máximo tras destacar en sus respectivos clubes:

Wikelman Carmona (CF Montréal)

El volante creativo sigue dulce con el gol en la MLS. Su anotación este fin de semana confirma su gran momento y Vizcarrondo lo pobrará en el esquema ofensivo.

Cristian Cásseres Jr. (Toulouse FC)

El "Torito" dio una cátedra de visión de juego en la Ligue 1 de Francia, repartiendo una asistencia vital para su equipo. Su despliegue físico y claridad en el pase lo perfilan como el eje del mediocampo Vinotinto.

Teo Quintero (Sparta Rotterdam)

El defensor central también se sumó a la fiesta de las estadísticas con una asistencia en la Eredivisie. Además, lo que demostró en los últimos amitosos con la Absoluta dejó satisfecho a todo el cuerpo técnico.

Los que piden pista

Aunque no figuran en la lista para los amistosos de marzo ante Uzbekistán y Trinidad y Tobago, otros talentos venezolanos demostraron que el universo de jugadores para este ciclo es más amplio de lo que parece.

En Europa y Asia, el grito de gol tuvo acento venezolano: Jan Hurtado se reencontró con las redes en el Volos FC (Grecia), mientras que el joven Carlos Paraco facturó con el Kryvbas FC en Ucrania. Por su parte, en el fútbol chino, Saúl Guarirapa anotó con el Zhejiang Greentown.

En el apartado de generadores, Miguel Navarro (Colorado Rapids) y Matías Lacava (Vizela) repartieron asistencias de lujo, dejando claro que están cerca de volver a su mejor versión.