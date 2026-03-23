Venezuela destaca con goles y dice presente en la MLS

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No es un secreto para nadie que la Major League Soccer (MLS) se ha convertido en el ecosistema ideal para el talento venezolano.

Este fin de semana, la bandera tricolor ondeó con fuerza en los estadios de Estados Unidos, dejando claro que el futbolista criollo no solo participa, sino que lidera y define partidos.

Echenique vs Carmona

El plato fuerte de la jornada tuvo sabor a pabellón. En un choque vibrante que terminó con un espectacular 4-3 a favor del FC Cincinnati, dos figuras de la selección nacional se vieron las caras: Ender Echenique y Wikelman Carmona (CF Montréal).

Echenique fue, sin duda, el hombre del partido. El extremo dio una exhibición de efectividad al anotar un gol y repartir una asistencia, siendo el motor ofensivo que permitió a su equipo sumar tres puntos vitales.

Por su parte, "Wiki" no se quedó atrás; el volante del equipo canadiense mostró su gran llegada al área al marcar un tanto que mantuvo a su equipo con vida hasta el último suspiro. Este enfrentamiento dejó en evidencia que el recambio generacional de la Vinotinto está listo para asumir grandes responsabilidades en el exterior.

Navarro aporta y Caraballo brilla en la cantera

Sin embargo, la actividad venezolana no se detuvo en Cincinnati. En las montañas de Colorado, el lateral zurdo Miguel Navarro reapareció con su nuevo equipo tras llegar desde Talleres, aportando una asistencia en la goleada sobre Sporting Kansas City.

Por otro lado, el futuro parece estar asegurado con nombres como el de Gustavo Caraballo. En la MLS Next Pro, el joven de 17 años se vistió de héroe para el Orlando City B.

El mundialista Sub-17 con la Vinotinto firmó un doblete espectacular en el empate ante el Inter Miami B (4-4). Cabe destacar, que uno de sus goles fue en el tiempo de descuento y olímpico.