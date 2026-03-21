Cristian Casseres brilló este fin en Francia y fue clave en la victoria de su Toulouse

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Nuevo fin de semana con mucho fútbol en las distintas ligas del mundo y, como no podía faltar, también con presencia venezolana. Una de las actuaciones más destacadas entre los criollos fue la que firmó Cristian Casseres en la Ligue 1 de Francia, donde fue clave en el triunfo del Toulouse.

La oncena del vinotinto se midió este sábado 21 de marzo ante el Lorient y el volante caraqueño jugó todo el compromiso. Y eso no es lo único a destacar de su partido, porque también de sus botas se dio el pase decisivo en el tanto que dio la victoria al club 1-0.

Y es que Casseres demostró su visión de juego y calidad al lanzar un pase de más de 30 metros a la corrida de Emersonn, quien se plantó en el área y definió ante la salida del guardameta Yvon Mvogo.

Cristian Casseres fue el mejor del partido

A su presentación este sábado habría que añadirle más cosas, además de la asistencia clave, porque el futbolista fue el mejor valorado en Toulouse en portales como Sofascore, especializado en estadísticas y esas valoraciones post-partidos. La página puntuó el trabajo del venezolano con un 7.7 y solo Sidibé pudo acercarse con un 7.4.

En pases precisos firmó un porcentaje del 85% convirtiendo 62 entregas correctas de 73 intentadas. En cuanto a pases en campo rival su precisión fue del 84% (38/45), mientras en pases en campo propio dio 24 de 28 para un 86%.

De los puntos más altos del criollo justamente se puede apuntar su 100% en pases largos acertados, con ese 4/4, una de las vías como finalmente llegó el gol para su equipo.

A su vez, Cristian Casseres defensivamente también ofreció sus aportes con hasta ocho recuperaciones, tres despejes, una intercepción y cuatro de siete duelos ganados en el suelo. En todo el compromiso solo fue regateado en dos oportunidades. Con este triunfo su equipo asciende a la novena posición de la Ligue 1 con 37 puntos.