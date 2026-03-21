Caracas FC rinde tributo a los campeones del Clásico Mundial

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El fútbol y el beisbol se unen en un gesto sin precedentes dentro del deporte venezolano. El Caracas FC anunció oficialmente que su plantilla profesional portará un parche conmemorativo en su indumentaria durante toda la temporada 2026. Esta iniciativa tiene como objetivo honrar la reciente hazaña del Team Venezuela, conjunto que alcanzó el título en el Clásico Mundial de Beisbol, marcando el hito más relevante en la historia deportiva del país.

La institución capitalina, máxima ganadora de títulos en el balompié nacional, presentó el distintivo bajo el lema "Por los Héroes del 2026". El parche será estrenado este domingo en el Estadio Olímpico de la UCV, permaneciendo de forma fija en la camiseta oficial de competencia. La decisión del club busca reconocer el impacto social y deportivo que generó la consagración de la selección nacional en el torneo de naciones más importante del beisbol profesional.

La integración de un homenaje al beisbol en una camiseta de fútbol no es común en la región, pero responde al sentimiento de unidad nacional tras el campeonato obtenido. Desde la directiva del Caracas FC señalaron que el orgullo por la representación venezolana trasciende las disciplinas.

El diseño del parche incluye una leyenda que dice “Venezuela, campeones mundiales 17.03.2026” y se ubicará en la manga izquierda del uniforme. Con este movimiento, el club busca también conectar con la masiva audiencia que siguió el camino de la selección nacional, unificando a las dos disciplinas de mayor arraigo en Venezuela.