Así disputarán los clubes venezolanos la fase de grupos de la Copa Sudamericana

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El pasado jueves se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, en el cual los clubes venezolanos quedaron emparejados contra rivales complicados, tanto de Argentina como de Brasil.

Recordemos que para esta edición los representantes de Venezuela son Caracas FC y Academia Puerto Cabello, quienes avanzaron tras superar sus respectivas fases preliminares; y Carabobo FC, que quedó eliminado de la Fase 3 de la Copa Libertadores.

A sacar la cara por Venezuela

Los Rojos del Ávila regresan a otra edición de Copa Sudamericana con la intención de trascender a la siguiente ronda. En esta ocasión se verán las caras en el Grupo E contra Racing Club de Argentina, Independiente Petrolero de Bolivia, y Botafogo de Brasil.

Por su parte, el elenco académico espera ser protagonista en un Grupo B que promete ser competitivo. Allí enfrentarán a Atlético Mineiro de Brasil, Cienciano de Perú, y Juventud de Uruguay,

Finalmente, los granates intentarán extender su gran presente por el Grupo H, aunque no será nada sencillo. Y es que en su camino estarán River Plate de Argentina, Red Bull Bragantino de Brasil, y Blooming de Bolivia.

Vale mencionar que la primera jornada de esta fase de grupos de la Copa Sudamericana se disputará durante la segunda semana del mes de abril.