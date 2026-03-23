Jan Hurtado revive en Europa con este golazo

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El fin de semana dejó buenos momentos para algunos representantes venezolanos en el fútbol internacional. Un ejemplo que destacó con los suyos fue el atacante Jan Hurtado, que regresó al gol y lo hizo con una hermosa maniobra.

El criollo fue titular con su equipo, Volos FC, en la Super League de Grecia y fue clave para que se pudieran llevar los tres puntos en el encuentro contra Paok.

El vinotinto apareció casi en el último suspiro del partido, al 90+5, y firmó una cabalgata a campo abierto, que lo llevó a plantarse ante el guardameta Antonis Tsiftsis, a quien eludió con un recorte antes de su definición.

Este tanto no fue para tres puntos más en el torneo, sino que ayudó a que los suyos se metieran en la séptima plaza de la tabla de posiciones y estén peleando por un cupo a instancias europeas, siendo la Conference League la más factible en este momento.

¿Los números de Jan Hurtado en Grecia?

El ariete nacido en Barinas venía de años en los que su fútbol y presente no le estaban acompañando de gran forma. Al menos, no de la forma que siempre se ha esperado de su potencial.

Sin embargo, con todo esos altibajos en su carrera, su carrera recibió esa nueva oportunidad en Grecia y ha respondido con dos goles en ocho compromisos, incluyendo el anotado ante Paok.

El otro tanto de Jan Hurtado también se dio este mes que transcurre, el 1 de marzo en el empate de los suyos a dos dianas contra Aek Atenas.