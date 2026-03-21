Matías Lacava sigue en racha en Portugal y mete a su equipo en el top 3

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Hora de hablar de otra de las grandes actuaciones de venezolanos este fin de semana futbolero. El nombre propio es Matias Lacava, quien volvió a brillar en Portugal y sigue realmente encendido desde su vuelta al balompié luso.

El caraqueño volvió a vivir alegrías con su club, el Vizela, en la segunda división de Portugal y ayudó para el nuevo triunfo de los suyos 0-1 ante Peñafiel. Su momento clave en el partido fue cuando asistió en el único tanto del compromiso, que terminaría firmando José Sampaio al 57'.

Y esta actuación habla del buen momento que está viviendo el vinotinto, que suma nada más y nada menos que una diana (marcada el 28 de febrero ante el Chaves) y cuatro pases de gol asistencias.

Lo peculiar es que este buen rendimiento del criollo coincide con la racha positiva que también ha enlazado su equipo, que encadena hasta victorias consecutivas, que han llevado a la entidad a la tercera casilla con 44 puntos.

¿Matías Lacava pide a la Vinotinto?

Su gran presente en suelo portugués abre un nuevo frente para el jugador: la selección nacional. Justamente, una en la que había perdido terreno y en la que ahora mismo no contó con el beneplacito del técnico Oswaldo Vizcarrondo en la convocatoria para los partidos 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟲.

Venezuela se medirá ante Trinidad y Tobago el próximo 27 de marzo y luego cerrará contra Uzbekistán el 30 del mismo mes, encuentros en los que 'Vizca' quiere iniciar a consolidad su idea de juego y dio una base de jugadores que apuntan a una renovación del combinado.

Ahora bien, el propio estratega no cerró puertas a ningún nombre de cara al futuro, escenario en los que podría encajar un Matías Lacava si mantiene el gran nivel en Portugal y una regularidad que sea atractiva para el nuevo mandamás de la Vinotinto.