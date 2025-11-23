LVBP: Lenyn Sosa carga con la ofensiva de Leones para derrotar a Tigres

Suscríbete a nuestros canales

Al parecer las cosas están comenzando a sonreírle a los Leones del Caracas, quienes por segunda jornada seguida añadieron una importante victoria a sus estadísticas. En esta ocasión derrotaron con marcador de 9 a 6 a los Tigres de Aragua, en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

Leones pegaron fuerte gracias a Lenyn Sosa

Apenas se escuchó la voz de playball, ambos equipos se dieron con todo durante las primeras entradas. Los capitalinos picaron adelante en la alta del primero gracias a un elevado de sacrificio de Leandro Cedeño, aunque los de casa respondieron en la baja con jonrones solitarios de Lorenzo Cedrola y Eduardo Escobar.

Acto seguido, en el segundo capítulo, Jhonny Pereda empató las acciones al pegar un sencillo con las bases llenas, una situación que también aprovechó Wilfredo Tovar para empujar otra con un rodado de out por los lados de la inicial. Sin embargo, los bengalíes reaccionaron en la parte baja con batazos productivos de David Rodríguez y Eduardo Escobar.

Ya a partir del tercer inning todo se trató de los melenudos. Allí, Brainer Bonaci agregó otra con elevado de sacrificio. Luego, Lenyn Sosa sacó a relucir todo su poder con un jonrón solitario en el cuarto, y después con un grand slam en el quinto para dejar cifras definitivas.

Pero cuando todo era cuestión de tres outs, los aragüeños montaron una seria amenaza en el noveno para añadirle más drama al compromiso. Y es que con las bases llenas, Alberth Martínez bateó una línea de out hacia el guante de Brainer Bonaci, que en su intento por concretar la doble matanza erró el tiro para que entraran las últimas dos rayitas de la noche.

De esta manera, Leones del Caracas (14-15) toman otro importante impulso para escalar en la tabla de posiciones. A su vez, Tigres de Aragua (17-13) ven cortada su racha de victorias y dejan en peligro el liderato.