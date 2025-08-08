Bienvenidos a la cobertura round a round de la pelea por el título interino de las 175 libras de la AMB, entre el venezolano Albert Ramírez y el británico Jerome Pampellone.
Pelea en vivo
- Finaliza el primer round con varios intercambios positivos para el venezolano Albert Ramírez
- Albert Ramírez se resbala, sin complicaciones en el segundo round
- Los dos primeros rounds de estudio entre Ramírez y Pampellone
- El venezolano Ramírez conecta una buena izquierda ante el inglés en el tercer round
- Inicia el cuarto round del combate
- En el cuarto asalto, nuevamente el criollo intentó conectar una buena derecha, pero no fue efectivo y en los últimos segundos, Pampellone fue agresivo y acertó para de golpes con una seguidilla en ataque.
- Inicia el quinto round.
- En el quinto round se mantuvo la misma tónica y el británico está dominando hasta ahora en las tarjetas.
- Comienza el sexto round.
- Albert Ramírez noqueó a Jerome Pampellone en el séptimo round