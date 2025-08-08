Boxeo

Albert Ramírez noqueó a Jerome Pampellone en el séptimo round

El pugilista venezolano Albert Ramírez noqueó al británico Jerome Pampellone a través de Meridiano TV

Por Luis Alvarado De Sousa
Viernes, 08 de agosto de 2025 a las 04:40 pm
Albert Ramírez noqueó a Jerome Pampellone en el séptimo round
Bienvenidos a la cobertura round a round de la pelea por el título interino de las 175 libras de la AMB, entre el venezolano Albert Ramírez y el británico Jerome Pampellone. 

Pelea en vivo

  • Finaliza el primer round con varios intercambios positivos para el venezolano Albert Ramírez
  • Albert Ramírez se resbala, sin complicaciones en el segundo round
  • Los dos primeros rounds de estudio entre Ramírez y Pampellone
  • El venezolano Ramírez conecta una buena izquierda ante el inglés en el tercer round
  • Inicia el cuarto round del combate
  • En el cuarto asalto, nuevamente el criollo intentó conectar una buena derecha, pero no fue efectivo y en los últimos segundos, Pampellone fue agresivo y acertó para de golpes con una seguidilla en ataque.
  • Inicia el quinto round.
  • En el quinto round se mantuvo la misma tónica y el británico está dominando hasta ahora en las tarjetas.
  • Comienza el sexto round.
  • Albert Ramírez noqueó a Jerome Pampellone en el séptimo round

Boxeo