¡Histórico! Rafael Nadal logra remontada épica y arranca con el pie derecho en Roma

Rafael Nadal puso a prueba que es Rey de la Arcilla y vino de atrás para arrancar con el pie derecho en el Máster 1000 de Roma, con triunfo heroico 4-6, 6-3, 6-4 ante Zizou Bergs. Pese a perder el primer set, el español pudo resolver para avanzar a segundo ronda del certamen.

La Fiera ha dado un paso importante de que está recuperando su nivel en el deporte blanco y no hay mejor manera de hacerlo que en la arcilla, donde se ha convertido en el tenista más dominante de la historia. Con el avance a la segundo fase, el experimentado cosechó su triunfo 70 en el abierto de Roma.

'Rafa' tuvo la paciencia de recuperar la brújula en el desafío y quedarse con los máximos honores ante un rival que jamás había enfrentado. Después de alcanzar los octavos de final en el Open de Madrid, el manacorís buscará superarse y mantenerse en ascenso en su evolución competitiva de cara a una posible participación en el Roland Garros.

"No ha sido mi mejor partido, he entrenado a mayor nivel en los entrenamientos pero he encontrado la manera de ganar, eso es muy importante para mí al inicio del torneo", declaró Nadal tras su primer lauro en el Foro Itálico de Roma.

El ganador de 22 Grand Slam está en disputa de una nueva conquista en la capital de Italia, certamen que ha ganado hasta en 10 oportunidad. Su victoria le sirve también para seguir escalando en el Ranking ATP tras alcanzar el puesto 272. De superar a Hubert Hurkacz, su próximo rival, estará ascendiendo posicionándose cerca del 250 mejores.