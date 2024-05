Gledys Ibarra debuta en el stand up con un desnudo a su pasado

Caracterizada por su ángel y su alegría, la actriz Gledys Ibarra considera que, aún tiene mucho por hacer. Y es que, con más de 30 años de trayectoria, la caraqueña continúa probando cosas nuevas en su carrera, y en esta ocasión llega al país con “Yo no quiero reencarnar”, su primer proyecto en stand up comedy y en el que desempolvará muchos detalles de su pasado.

Bajo la tutela de Laureano Márquez, guion de Iván Zambrano y producción de Jorgita Rodríguez, Ibarra se subirá a las tablas del Centro Cultura de Arte Moderno (antiguo Centro Cultural BOD), desde el 10 hasta el 12 de mayo en Caracas, y de esta manera, saldar su deuda con la comedia, un aspecto nato que no había desarrollado en este formato.

Fueron varios años los que estuvo Gledys anotando cada vivencia, cada experiencia y cada punto de interés, para luego materializarlo y llevarlo al teatro. Buscando ideas, se topó con el stand up y muerta de miedo inició ese camino, en el que hace 27 años había transitado por un corto periodo cuando junto a un grupo de actores hizo un ejercicio de comedia.

En ese momento, tenía cinco minutos para hacer reír al público, y tras lograrlo le quedó ese buen sabor de boca, aunque nunca buscó de ir más allá. Ahora, y buscando reinventarse y volver a encontrarse con sus fans, se asesoró con el padre del stand up comedy, Laureano Márquez, para aprender todo lo necesario sobre este nuevo mundo para ella.

“Quedé con ese deseo de seguir haciéndolo. Además, que desde hace mucho soy consumidora del stand up”, comentó en una reciente rueda de prensa. Y es que, la actriz contó que en diferentes ocasiones asiste a locales en Londres, lugar donde vive, para disfrutar de todas las propuestas. Aunque destacó que, el venezolano es el que más le gusta.

Su incansable preparación

Hace un año contactó al director y productor teatral, Manuel Mendoza, para que le sirviera de guía en este nuevo reto que más que profesional, era personal. “Un día le dije a Manuel: ‘yo quiero hacer un stand up pero necesito a alguien que me haga un guion, que me diga cómo es la estructura’. Él me dijo: ‘te lo tengo’. Y fue así cómo llegó Iván a nuestras vidas, un muchacho muy talentoso (…) además escribe para gente muy reconocida”, señaló.

Las reuniones se llevaron a cabo por zoom y fueron 10 en total. “Mi trabajo fue escuchar esas historias que Gledys quería contar y ver qué orden darles dentro de la estructura del stand up. Una cosa es un monólogo en clave de humor y otra cosa es el stand up, que requiere más ritmo. Esta es la primera vez que Gledys no está interpretando un personaje, sino que se está interpretando a sí misma”, relató el escritor.

La constancia de la actriz de 63 años consiguió que, tuviera la oportunidad de presentar el show en muchas ciudades de Venezuela. Comenzó el pasado 4 de mayo en Puerto Ordaz, después de su paso por Caracas, viajará a San Cristóbal, Barquisimeto, Maracaibo, Isla de Margarita, Valencia y Lechería.

“Esta gira, que es muy linda, me va a permitir explorar el stand up como una nueva disciplina escénica para mí y además me permitirá visitar mi país. Iré a lugares que tenía mucho rato que no visitaba y podré reencontrarme con el público”, explicó la estrella venezolana.