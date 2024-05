Johan Aranguren seguro de ganar el domingo con este caballo en La Rinconada

Como todos los miércoles, el equipo de Meridiano hizo presencia en las instalaciones del hipódromo La Rinconada, para conversar y conocer las impresiones de los protagonistas de la reunión número 18 del año, en la segunda fecha del meeting de mitad de año, en el recinto caraqueño.

Monta por monta

Uno de ellos, es el jockey profesional Johan Aranguren, quien tiene un total de cinco montas, y el látigo habló con Meridiano sobre cada una de ellas. La primera de ellas, es el debutante The Orphan, entrenado por Riccardo D’Angelo. “Lo he visto en varias oportunidades, no he tenido oportunidad de trabajarlo”.

Luego en el Clásico Asamblea Nacional (GII) para yeguas, conducirá a la hembra Luna Nueva de Gabriel Márquez. “Agradecido con Gaby Márquez por darme la oportunidad en este clásico, esta yegua anda bastante bien, con un poco de suerte, vamos a ganar la carrera”.

Seguidamente, en la octava del domingo, se subirá al lomo de Money is Money, del trainer Ismael Martínez, con la cual ya ganó en una oportunidad. “En su última tuvo muchos contratiempos, para esta oportunidad, sin contratiempos, va a estar decidiendo la carrera”.

Después, en el Clásico Hypocrite, tendrá la oportunidad de subirse al tresañero Arcano, ahora, bajo el entrenamiento de Ramón García Mosquera. “Este caballo anda espectacular. Tengo varias semanas trabajándolo, agradecido con su dueño, y con Ramón García por la oportunidad. Anda excelente en cancha, con un poco de suerte, vamos a ganar el clásico”.

Por último, en la décima del domingo, Aranguren conducirá a Princesa Crossover, del trainer Ramón García Mosquera. “Anda bastante bien, con un poco de suerte, podremos ganar la carrera”.