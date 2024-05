Arcángel se comió vivo a Omar Enrique: “Merenguerito de quinta”

Esta semana ha sido muy revolucionada para el cantante venezolano Omar Enrique, luego de los ataques que recibió por parte de los reggaetoneros Don Omar y Arcángel. En una reciente entrevista, el zuliano afirmó que, estaría dispuesto a traer a ambos artistas si piden disculpas públicas al gobierno venezolano, condición que no le agradó a ninguno.

“Esos artistas se han metido mucho en la política interna de Venezuela. Yo pienso que el artista no se puede meter en la política interna de ningún país, eso es absurdo. Yo fui el primer artista vetado en un país por mi amistad con el presidente Nicolás Maduro”, comentó hace unas semanas.

Ante ello, el intérprete de “Salió el Sol” reaccionó y mediante su cuenta de Instagram envió un contundente mensaje. “VENEZUELA no necesita MÁS conciertos (...) y como leer ayuda a quitar lo bruto aquí en los comentarios le dejo la opinión de todos los venezolanos que tienen claro que lo que digo es totalmente cierto. VIVA VENEZUELA LIBRE”, escribió.

Arcángel remató

Haciendo eco de lo que escribió su colega, Austin Santos, como es su nombre real, repicó en sus historias de Instagram. En el extenso mensaje, el artista dejó claro ama a Venezuela, pero no necesita venir.

“¿Disculpas a quién? ¿Por dónde? ¿Por qué? Necesitaré yo ir para ningún lado. Venezuela no necesita más conciertos, necesita progreso, estabilidad y calidad de vida”, sentenció. Por otro lado, el reggaetón puntualizó que, él no depende de la contratación del merenguero y que por lo pronto seguirá viendo a Venezuela por fotos y videos.

“Recuerda, merenguerito de 5ta, yo amo a Venezuela, pero no nací allí. No soy venezolano, lo que sí tengo es mucha empatía con el pueblo, pues tengo muy buenas amistades venezolanas. Me choca cómo mis hermanos son tratados por su propia gente. Pero si para volver tengo que, según tú, pedir disculpas por decir la verdad, me conformaré con ver a Venezuela por fotos y videos. CHARLATAN dependeré yo de que tú me contrastes”, remató.