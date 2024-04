Omar Enrique lanza fuego en contra de Arcángel, Don Omar y Ana Gabriel (+Detalles)

Si echamos un poquito de cabeza, recordaremos la guerra que tienen los cantantes Arcángel, Don Omar y Ana Gabriel con el gobierno venezolano. En reiteradas ocasiones, los intérpretes han dejado claro que no visitarán el país mientras esté en el poder Nicolás Maduro. Ante esto, Omar Enrique no se quedó callado y manifestó su descontento con la situación.

“Esos artistas se han metido mucho en la política interna de Venezuela. Yo pienso que el artista no se puede meter en la política interna de ningún país, eso es absurdo. Yo fui el primer artista vetado en un país por mi amistad con el presidente Nicolás Maduro”, comentó.

Recordemos que, al zuliano hace unos años le prohibieron la entrada a 14 países, por su apoyo público a la administración nacional. Entre esos lugares podemos encontrar a Colombia, Bolivia, Perú, Honduras, Costa Rica, Paraguay y Panamá. “A mí me hicieron un daño, a esos artistas el gobierno de Venezuela no les ha hecho daño”.

Durante la conversación con nuestro equipo de Meridiano, el merenguero consideró una “falta de respeto” lo que esos mencionados cantantes han hecho en contra de la nación. Hace un tiempo, Don Omar apoyó la invasión a Venezuela e incluso, abiertamente ofreció 1 millón de dólares a los protestantes que salieron a la calle a manifestar en contra del líder venezolano.

Asimismo, públicamente Arcángel ha insultado a Nicolás Maduro y ratificó que no vendrá al país. Esto provocó que, en un video publicado en redes sociales, Omar Enrique se dirigiera al reggaetonero y rechazara sus expresiones, dejándole saber que “no es una necesidad que él cante en Venezuela”. En cuanto a Ana Gabriel, Omar comentó: “Yo estuve en el concierto de Ana Gabriel en Bogotá, a la mitad del concierto empezó a hablar de Venezuela y del caso de Venezuela. Eso no es problema de ellos, el artista no se tiene que poner en eso. Nadie va a ver un discurso”.

“¡Yo estoy mamad* de que donde lleguemos nos digan ‘pobrecitos’! Aquí no estamos mal, tenemos los problemas que tiene cualquier país de Latinoamérica (…) De verdad yo estoy cansado de eso, porque aunque tú no lo creas, el peor enemigo de Venezuela en el exterior es el mismo venezolano”, puntualizó.

Sin embargo, Omar cree en el perdón y en las oportunidades, por lo que mencionó que, si Don Omar, Arcángel y Ana Gabriel piden públicamente unas disculpas al país, él mismo sería capaz de traerlos para que derrochen su talento en nuestras tierras.