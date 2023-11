Arcángel imprime su sentimiento y le dedica una canción a Venezuela (+Video)

Como parte del estreno de su nuevo álbum 'Sentimiento, Elegancia y Más Maldad', y una etapa más en su carrera, el artista de origen puertorriqueño Arćangel, se acordó de Venezuela y todo el apoyo que ha recibido en este país y le dedicó un tema especial, específicamente a Los Roques, uno de los lugares paradisíacos que tienen para ofrecer nuestras tierras. La canción lleva el mismo nombre y fue grabada junto al cantante español, Quevedo.

A través de su cuenta en Instagram, 'La Maravilla' anunció de una manera especial el lanzamiento de su nuevo sencillo promocional. "La realidad es que nunca he ido a LOS ROQUES pero espero algún día tener el placer de ver tan hermoso lugar situado en mi amada VENEZUELA aunque no sea VENEZOLANO", dijo. Aunque el tema no trae un videoclip oficial, goza de un visualizer que ya está disponible en el canal oficial del reggaetonero, y hasta el momento acumula más 850 mil reproducciones, y un sinfín de agradecimientos y felicitaciones por pensar en el país para su nueva producción.

Cabe destacar que, lo ideal sería que, Arcángel grabara un video en el mismísimo archipiélago y así promocionar la canción, pero el artista hace unos años prometió no dar un concierto en Venezuela mientras el mandato de Nicolás Maduro esté al mando. Estos dichos, han generado que diferentes personalidades del gobierno se vayan en su contra y muchos aseguren que "no hace falta en el territorio".

La última vez que el cantante de "Tengo ganas de ti" visitó nuestras tierras fue en el 2014, desde ese momento se ha negado a poner un pie en el lugar. Sin embargo, en ocasiones ha manifestado su deseo de regresar y hasta prometió que el día que vuelva, dará un concierto gratis para los venezolanos.

'Sentimiento, Elegancia y Más Maldad' remueve la nostalgias de los fieles del intérprete, pues el título hace referencia al mismo que salió al mercado en el año 2013, siendo el segundo de su trayectoria; para ese momento su título era: 'Sentimiento, Elegancia y Maldad'. Este nuevo disco cuenta con 19 canciones y trae sonidos frescos en diferentes géneros, sin dejar a un lado la esencia urbana que lo caracteriza.

Como era de esperarse, esta idea del veterano urbano guarda fidelidad al reggaetón e invita a la fiesta. En ese sentido, cuenta con importantes colaboraciones de estrellas como De La Ghetto, Jowell y Randy, Rauw Alejandro, Feid y Peso Pluma. Además, le rinde homenaje a sus raíces boricuas y al género del reggaetón que se popularizó en la Isla del Encanto.