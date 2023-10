¡No lo perdonó! Lo que dijo Arcángel sobre Anuel AA tras su operación de emergencia (+Video)

Ha pasado una semana desde que el reggaetonero puertorriqueño Anuel AA sorprendiera a sus fanáticos al anunciar que había sido operado de emergencia pues se debatía entre la vida y la muerte. Aunque el artista no aclaró la razón de la cirugía, muchos aseguran que podría haber sido una apendicitis, sin embargo, hasta el momento es poco lo que se sabe de su estado actual.

Aunque sus fanáticos mostraron preocupación y anhelan saber cómo sigue su ídolo, otros usuarios de las redes sociales alegaron que todo se trataba de una estrategia para salvarse de competir contra Bad Bunny, quien lanzó un disco nuevo así como lo haría el intérprete de "Mejor que yo".

La teoría de que el "Real hasta la muerte" supuestamente fingió todo, toma más fuerza luego de que el cantante Arcángel se burlara de aquellos que le creen. "Que calle de qué caraj*, esos son ustedes que le creen toda la basura que habla ese cabr*n", dijo "La Maravilla", quien luego soltó una carcajada.

La guerra que existe entre ambos

Ambos se conocieron en 2016 cuando grabaron con Ozuna y De La Guetto la canción La ocasión. Allí surgió una amistad que se fue truncando con el paso de los años, concretamente en 2020, cuando durante la pandemia se avivaron los rumores de una mala relación.

"Yo no tengo un problema personal con él, pero sí tuvimos una diferencia que simplemente yo decidí dejarlo ahí por que con el tiempo se resuelve o todo sigue igual. Para ser sincero, si lo arreglamos está bien y sino, también. Lo único que yo quiero es que nos respetemos", dijo el estadounidense en una entrevista.

Anuel AA no se quedó callado y dejó claro que no es amigo del intérprete de "La Jumpa". "No quiero tener amigos en la industria aparte de Yankee y Nicky Jam y Farruko y Ñengo y Kendo en serio, déjenme quieto... Ustedes son raros con cojones y tontos e hipócritas!!!! No puedo irme más na en contra de mis ideales por un negocio!!!!", señaló.

Desde entonces ambos artistas se han lanzado en las redes sociales cada que pueden, incluso, en febrero de este año volvieron las controversias entre los dos.