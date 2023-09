¡Picarón! Arcángel quedó hipnotizado al oler el panty de una de sus fanáticas (+Video)

No es sorpresa para nadie que los artistas vivan momentos inesperados en sus conciertos, pues las ocurrencias de sus fanáticos siempre están presentes demostrando el ingenio que tienen para llamar la atención de su artista favorito. Recientemente, el cantante Maluma se quedó asombrado al recibir en el escenario una muleta, y posteriormente verle los senos a una seguidora que se los mostró sin miedo al éxito.

En esta oportunidad, el afortunado fue el reggaetonero Austin Santos, mejor conocido como Arcángel, quien alcanzó un bikini que le envió una de sus fanáticas en pleno show. En un video se le ve al cantante muy emocionado por el "regalo" y paralizó la presentación para oler la panty, manifestando su gusto por el aroma que tenía.

"Se me quitaron las ganas de seguir cantando, yo quiero seguir oliendo este panty, quiero seguir oliendo este panty cabr*n. Huele cabr*n el panty pero tenemos que seguir cantando", indicó el artista luego de haber aspirado el olor por varios segundos. Asimismo, preguntó que si le habían echado perfume y exclamó que todos los "Victoria" deberían oler igual.

Los comentarios jocosos no se hicieron esperar en las redes sociales y los usuarios se rieron del momento. "Ojalá no haya sido una mujer moderna la que se lo tiró jajajaja", "Y si el que lo lanzó tiene rifle", "Arcángel siendo Arcángel... Me gustó su reacción", "Esa es la reacción indicada", "El panty lo puso a gozar", "Arcángel va a tener una collection de panties ahora que se prepare", es parte de lo que escribieron los usuarios.

"Papi Arca" inició su gira el Just In Time el pasado 26 de agosto en el Allstate Arena en Chicago, un tour que tiene como destinos Los Ángeles, Nueva York, Miami y otras ciudades estadounidenses que concluirá el próximo 1 de octubre en el Amway Center de Orlando. Esta gira llega después de su éxito con el álbum "Sr. Santos" lanzado a finales del año pasado.