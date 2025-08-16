Rafael Romo se lesiona y peligra su participación con la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Una mala noticia ha encendido las alarmas en el seno de la selección venezolana de fútbol. El portero titular, Rafael Romo, sufrió una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por al menos dos semanas.

El guardameta de la Universidad Católica de Ecuador padece una lesión de la sindesmosis tibioperonea en uno de sus tobillos, lo que representa un duro golpe para el jugador y para la Vinotinto, a pocas semanas de una fecha FIFA crucial.

La irregularidad de Romo

Este problema físico llega en un momento inoportuno para Rafael Romo, quien ha tenido problemas para mantener la continuidad en su club debido a constantes inconvenientes físicos.

Esta situación genera una gran preocupación en el cuerpo técnico de la selección, encabezado por Fernando Batista. Aunque se espera que su recuperación sea rápida, la falta de ritmo de juego podría afectar su rendimiento de cara a los decisivos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

La Vinotinto se jugará sus últimas cartas en un par de encuentros de alta exigencia: primero, contra Argentina, y luego, contra Colombia. Ambos partidos son vitales para asegurar el puesto de repechaje.

¿El momento de Wuilker Faríñez?

Si bien la recuperación de Romo es lo más importante, su falta de actividad podría obligar al "Bocha" Batista a considerar otras opciones para el arco, buscando al guardameta que llegue en mejor forma para afrontar estos compromisos de vida o muerte para el combinado nacional.

Con este panorama, el nombre indicado sería Wuilker Faríñez, quien actualmente está teniendo actuaciones de mérito en las Águilas Doradas de la Primera División de Colombia, donde es titular indiscutible.