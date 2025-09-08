Gigantes del fútbol que se quedaron sin asistir al Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Mientras Brasil se posiciona como el único país con asistencia perfecta en la historia de la Copa del Mundo, otras potencias del fútbol han vivido el trago amargo de la eliminación. La clasificación al torneo más prestigioso del fútbol es un desafío tan grande que hasta los campeones han flaqueado en el camino.

Gigantes sin clasificar al Mundial de fútbol

Muestra de ello fue el Mundial Qatar 2022, donde Italia no estuvo presente. La "Azzurra" ha faltado en cuatro ocasiones (1930, 1958, 2018 y 2022).

Por su parte, la selección de Uruguay ostenta el récord de más ausencias entre los gigantes, con ocho ediciones sin poder asistir (1934, 1938, 1958, 1978, 1982, 1994, 1998 y 2006). A su vez, España que se ha coronado como campeona una vez, se perdió el Mundial seis veces (1930, 1938, 1954, 1958, 1970 y 1974).



El caso de Argentina también es notable, registra cuatro ausencias (1938, 1950- 1954 y 1970). Por su parte, Alemania, una de las selecciones más exitosas de la historia, sorprendió al mundo con su no participación en 1930 y 1950. Así como también lo hizo Inglaterra, en seis oportunidades (1930, 1934, 1938, 1974, 1978 y 1994)



Finalmente, Francia estuvo ausente en seis ediciones (1950, 1962, 1970, 1974, 1990 y 1994).

Estas cifras demuestran que, más allá del historial de triunfos, la clasificación a un Mundial no está garantizada, sino que debe ganarse en la cancha. La Copa del Mundo, con su nivel de exigencia y competitividad, se convierte en el peor enemigo de hasta las selecciones más poderosas.