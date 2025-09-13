¡Salvador! Así fue el golazo de este delantero Vinotinto (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El delantero venezolano Jovanny Bolívar ha tenido un debut soñado en el fútbol colombiano. El joven ariete de 23 años marcó su primer gol con la camiseta de La Equidad en un momento de máxima tensión, sellando un empate valioso ante el líder del campeonato, el Junior de Barranquilla.

Este tanto significó un punto en la clasificación para su equipo y también representó un momento especial en su carrera, marcando un exitoso regreso al fútbol sudamericano tras su trayectoria por Europa.

El gol de Bolívar llegó al minuto 88, cuando el partido ya parecía perdido para La Equidad. Con una jugada de precisión y calidad, el delantero capitalizó una de las pocas oportunidades que su equipo tuvo, demostrando su instinto goleador y su capacidad para aparecer en los momentos cruciales.

¿Regresará a Europa?

El paso de Jovanny Bolívar por el fútbol europeo le sirvió para ganar experiencia y pulir su juego. Tras un período en España y Ucrania, el ariete decidió recalar en la Primera División de Colombia en busca de los minutos y la confianza que le permitieran retomar su carrera.

Con este primer gol en el Torneo Clausura, el venezolano demuestra que está listo para ser una pieza fundamental en el esquema de La Equidad y que su decisión de regresar a Sudamérica fue la correcta.

Actualmente, el Junior de Barranquilla se mantiene en lo más alto de la tabla con 21 puntos, mientras que La Equidad, a pesar del empate, sube a la onceava posición con 11 puntos. El tanto de Jovanny Bolívar es una inyección de moral para el jugador y sirve como un llamado de atención al resto de sus compañeros para revertir la situación.