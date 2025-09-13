Joven Vinotinto debuta oficialmente con su equipo en España

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol venezolano sigue exportando promesas, y el nombre de Keyner Ron comienza a resonar con fuerza en el fútbol español. El joven extremo de 18 años tuvo un debut prometedor en la División de Honor Juvenil, la máxima categoría del fútbol base español, al disputar sus primeros minutos oficiales con el Villarreal U19.

Ron, que llegó al 'Submarino Amarillo' procedente del CF Intercity, disputó un total de 57 minutos en el compromiso ante el FC Jove Español San Vicente. Aunque el Villarreal no logró llevarse la victoria en este encuentro, el desempeño del venezolano dejó buenas sensaciones entre el cuerpo técnico y los aficionados presentes.

La llegada de Keyner Ron al Villarreal es un paso significativo en su carrera. El club valenciano es conocido por su excelente trabajo de cantera, y el hecho de que hayan apostado por el talento del venezolano es una señal de que lo consideran una joya con gran potencial.

Sus números en la temporada pasada

La temporada pasada, ya había demostrado su valía en el Intercity, donde tuvo la oportunidad de participar en alrededor de 10 encuentros, lo que le sirvió para adaptarse al ritmo y la exigencia del fútbol español.

Ahora, con el apoyo de una estructura de élite como la del Villarreal, se espera que Keyner Ron continúe su progresión. Su objetivo a corto plazo será consolidarse como titular en el equipo U19 y, eventualmente, llamar la atención de los equipos filiales (Villarreal C y Villarreal B) para dar el salto al fútbol profesional.

La afición venezolana, por su parte, sigue de cerca los pasos de esta joven promesa, con la esperanza de que en un futuro no muy lejano pueda convertirse en una figura clave en la selección nacional. Oswaldo Vizcarrondo ya contó con sus servicios en la Vinotinto Sub-20 durante el Torneo Cotif 2025.