Por

Stefano Malavé Macri
Lunes, 20 de octubre de 2025 a las 11:49 pm
Así se jugará la jornada de este martes 21/10 de la Champions League
Este martes habrá acción en la Liga de Campeones de la UEFA
La UEFA Champions League regresa esta semana con su tercera fecha de acción en la Fase de Liga, la cual arrancará este martes con nueve enfrentamientos donde los equipos buscarán estar en la mejor posición posible de la tabla general.

En el primer encuentro, Barcelona recibe a Olympiacos con la finalidad de sacarse la espina de aquella derrota ante Paris Saint-Germain, club que enfrentará a Bayer Leverkusen. Pafos viajará a Kazajistán para jugar ante Kairat y Napoli visitará al PSV Eindhoven.

El Inter buscará mantener su paso perfecto contra el Union de Saint-Gilloise y el Benfica de José Mourinho espera redención al jugar ante Benfica. Borussia Dortmund visitará a Copenhague, Manchester City a un Villarreal que llega de empatarle a la Juventus y Arsenal se medirá en casa al Atlético de Madrid.

Partidos de la jornada - Martes 21/10

  • FC Barcelona (España) vs Olympiacos FC (Grecia) - 12:45
  • FC Kairat Almaty (Kazajistán) vs Pafos FC (Chipre) - 12:45
  • Newcastle United FC (Inglaterra) vs SL Benfica (Portugal) - 15:00
  • PSV Eindhoven (Países Bajos) vs SSC Napoli (Italia) - 15:00
  • Bayer 04 Leverkusen (Alemania) vs Paris Saint-Germain FC (Inglaterra) - 15:00
  • Royale Union Saint-Gilloise (Bélgica) vs FC Internazionale Milano (Italia) - 15:00
  • FC København (Dinamarca) vs Borussia Dortmund 09 (Alemania) - 15:00
  • Villarreal CF (España) vs Manchester City FC (Inglaterra) - 15:00
  • Arsenal FC (Inglaterra) vs Club Atlético de Madrid (España) - 15:00

Fútbol