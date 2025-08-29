Mi Bago aprovechará su velocidad para ganar la última selectiva en Saratoga

Suscríbete a nuestros canales

Con un total de once carreras culmina la temporada 86 de verano de Saratoga, con dos pruebas selectivas. El Spendthrift Hopeful S. (G1) con un valor de $300.000 y el Saranac S. con una bolsa de $135.000 que atrajo a 12 machos juveniles de tres años entre ellos a Mi Bago, que regresa a las pruebas listadas donde ha tenido sus mejores presentaciones.

MI Bago listo para reivindicarse tras cinco derrotas

Mi Bago, propiedad de Gary Barber ganador de múltiples stakes, buscará aprovechar su ritmo inicial para obtener su primer triunfo en un stakes de Spa y ese es el Saranac, una prueba de césped en 1.700 metros que se llevará a cabo el lunes y que está listada en $135,000 para caballos de 3 años que no han ganado un stakes de grado este año, en el hipódromo de Saratoga.

Entrenado por Mark Casse, dos veces miembro del Salón de la Fama, el caballo castaño de Vekoma demostró su talento en Florida. Si bien obtuvo su primera victoria en stakes desde atrás en el Algonquin Stakes de cinco furlongs en octubre en Woodbine, desde entonces ha sumado tres victorias destacadas en stakes en Gulfstream Park: el Pulpit en césped en noviembre, el Dania Beach en enero en Tapeta y el Colonel Liam de una milla en marzo en césped.

Mi Bago, llevará la monta de Irad Ortiz, Jr., quien volvió a marcar el ritmo inicial en sus últimas dos salidas, terminando cuarto por dos cuerpos en terreno blando en la Penn Mile de Grado 3 en junio y en un distante quinto lugar en la Hall of Fame de Grado 2 de una milla en una pista calificada como firme el 1 de agosto aquí.

Luego surge, Crudo con John Velazquez, hijo de Justify, hará su debut en césped para el entrenador del Salón de la Fama Todd Pletcher. Crudo, es ganador del Sir Barton en mayo en Pimlico, antes de quedar último entre 8 en el Belmont Stakes (G1), su última carrera fue un cuarto en el Curlin Stakes el 24 de julio.

Completando la nómina están Asbury Park, Tank, León Blue, Cairo Prince, Siesta Key, Versus, Magic Pathway, Stars and Strides, Covert Law y Thirteen Colonies. El Saranac está programado como la Carrera 10 en la tarjeta de 11 carreras del lunes.