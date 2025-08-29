Jinete de origen árabe consigue su primera victoria en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

En Gulfstream Park, hoy se lleva a cabo el penúltimo día del Royal Palm Meet, en el que se realizan diez carreras sin corte selectivo. En la primera carrera del día, el jinete de origen árabe Rahim Jasim venció con un estilo y una demostración excepcionales sobre su montura Worth Considering.

Rahim Jasim consigue su primera victoria en Estados Unidos

Rahim Jasim, con un buen estilo, aprovechó la velocidad de su ejemplar para tomar la punta en la última curva y estirar una ventaja considerable hasta la meta para conseguir así su primera victoria en Estados Unidos. Rahim Jasim, proveniente del hipódromo de Sakhir en Bahrein.

Rahim Jasim había probado suerte en el 2024 con dos montas. En agosto lo hizo en Del Mar, y en octubre del mismo año en Santa Anita. Luego regreso a su país de origen para continuar con su carrera profesional. Luego de regreso a tierras norteñas en el presente mitin de Gulfstream Park, recibió una monta a principio de este mes, y hoy, consigue su primer triunfo.

Rahim Jasim le tocó conducir al ejemplar Worth Considering, para el entrenador Tareq Moubarak, en la primera de la jornada que se corrió por un Maiden Claiming de $26.500 en distancia de una milla en pista de arena. En la taquilla dejó un abono de $6.00 a ganador y dejó un crono de 98”2.

Rahim, desde la temporada 2015-16 en Bahrain, ha sumado 70 victorias y 129 placé en 662 compromisos de monta. Para este jinete extranjero le resta un compromiso este domingo en la sexta carrera con el ejemplar Sultan the Great para el entrenador Nader Moubarak.