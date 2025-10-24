Shakira acusada de fraude, explotación e incumplimiento de contrato

Suscríbete a nuestros canales

La estrella colombiana Shakira enfrenta una demanda millonaria, por parte de un hombre que la acusa de supuesto fraude, explotación a una persona mayor e incumplimiento de contrato. La noticia fue revelada por el periodista español Jordi Martin, en el programa de farándula “El Gordo y la Flaca”.

El polémico periodista, muy conocedor de los chismes que rodean a Shakira y su expareja Gerard Piqué, ha comentado en el show matutino, conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina, que es un hombre de 80 años del estado de California, quien demanda a la intérprete de “Ojos así”, por la suma de 100 millones de dólares.

Alegaciones del hombre

Jordi dijo que según información recogida por los documentos legales, el hombre de quien no se conoce el nombre y a qué se dedica, asegura haber entregado a la ganadora del Grammy la suma de $140.00 para un supuesto viaje que ella realizaría a la isla de Cuba.

El denunciante afirma que el dinero era para que Shakira cubriera todos los gastos del hotel y emergencias médicas de la familia en el viaje hasta el país caribeño. Además, alega que desembolsó otros $3,500 para que pagase el hotel de lujo en el cual se hospedaría.

Pero la demando no finaliza solo en el viaje, el hombre dice que firmó un contrato importante con la artista de 48 años para el lanzamiento de un libro de sus memorias y realizar juntos una gira internacional con más de 100 conciertos por diversos países.

Una información que resulta extraño para muchos seguidores de la barranquillera, ya que ella se encuentra realizando su gira “Las mujeres ya no lloran tour”, que finaliza el 9 de diciembre en Buenos Aires, Argentina.

Podría tratarse de una estafa

En el trabajo especial de Jordi Martin, desde España, un abogado identificado como Carlos González, menciona que podría tratarse de una estafa, de esos perfiles falsos que crean personas de artistas, y más tratándose de Shakira, una estrella que tiene múltiples seguidores y páginas de fans en Facebook, Instagram y X.

“No se ve que no es la Shakira de verdad. Cuando uno habla con alguien famoso, tienen el cheque azul de verificación, puede ser cualquiera de nosotros que abra un Facebook y ponga ‘Yo soy Shakira”, dijo.