¡Duelo de millonarios! Romeo que costó $1.700.000 y Buetane $1.150.000 se verán las caras en Saratoga

Con un total de once carreras culmina la temporada 86 de verano de Saratoga, con dos pruebas selectivas. El Saranac S. con una bolsa de $135.000 y el Hopeful S. (G1) que es patrocinado por el Spendthrift Farm, con un valor de $300.000 será la prueba central de la tarde con la participación de 8 machos juveniles de dos años, entre ellos el invicto Buetane ($1.150.000) y el ganador selectivo en tiempo récord Romeo ($1.700.000).

Romeo vs Buetane en el Hopuful S. (G1)

El Spendthrift Farm, que patrocina el Hopuful S. (G1), tiene tres ganadores recientes en su establo de sementales y dos inscriptos en la edición de este año. Romeo, propiedad del Tagermeen Racing, es uno de los caballos a tener en cuenta en su primer esfuerzo por conseguir nuevas conexiones en el Grado 1, $300,000 en este evento que será el Closing Day Monday, un sprint de siete furlongs para juveniles, en Saratoga Race Course en Saratoga Springs, Nueva York.

Romeo, hijo de Honor AP ganó la Bashford Manor de seis furlongs, el 29 de junio en Churchill Downs para el preparador John Robb. Romeo posteriormente fue vendido a Mahmud Mouni por $1.7 millones en la subasta de caballos en edad de carreras de Fasig-Tipton de julio y transferido al cuidado del miembro del Salón de la Fama Steve Asmussen con miras a esta carrera.

En Bashford Manor, Romeo marcó el ritmo camino a una victoria por 3 3/4 cuerpos en un tiempo récord de 1:08.61 registrando una cifra de velocidad Beyer de 85, la mejor de su carrera. Asmussen también inscribió a Soldier N Diplomat con la monta de Irad Ortiz Jr.

Buetane, propiedad del Zedan Racing Stable Inc, un costoso hijo de Tiz The Law en Taboo por Foresty, debutó el pasado 3 de agosto en Del Mar, con un índice de velocidad de 88 excepcional para la distancia de 1.200 metros con victoria de tres cuerpos y crono de 70” en pista de arena. Viene a este compromiso con un buen briseo la pasada semana en Del Mar, de 1.000 en 58”2 el más de 91 para la distancia.

Todd Pletcher, ha inscrito a Ted Noffey con John Velazquez y a Emphasis con Ricardo Santana, Jr., tras sus victorias en su debut local en la competencia. Ambos contendientes buscan brindarle al patrocinador de la carrera, Spendthrift Farm, una victoria prometedora.

En los últimos años, el Hopeful fue ganado por los actuales sementales de Spendthrift Farm, Basin (2019), Jackie's Warrior (2020), quien pasó a ser nombrado Campeón Sprinter Masculino 2021, y Forte (2022), quien se llevó los honores ese mismo año como Campeón Potro de 2 Años.

La nómina la competan, Curtain Call, Flyin Hawaiian, Aye Eye, Soldier N Diplomat, Emphasis y Ted Nofeey. El Hopeful S. (G1) será la novena de la jornada de una cartelera de 11 carreras, y la hora de salida será a las 4:42 p.m.