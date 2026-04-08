Muere el comunicador venezolano Francisco "Pancho" Tosta en Miami

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La mañana de este miércoles 8 abril, se ha confirmado la muerte del comunicador venezolano Francisco "Pancho" Tosta. Familiares del hombre confirmaron la noticia, con un doloroso comunicado, resaltando sus años de información y entrega.

Comunicado oficial

“Pancho será recordado como un hombre único, cuya vida estuvo marcada por la pasión, el amor incondicional a su familia y un firme compromiso con la comunidad", detallaron en el emotivo texto.

El mensaje ha despertado mensajes de condolencias y nostalgia en muchos internautas, que admiraron la pasión que tenía Francisco para la comunicación y la producción.

Aunque comenzó su carrera en su natal Venezuela, en los últimos años su talento lo llevó a tomar gran relevancia en Estados Unidos, específicamente en el Doral, Miami, donde fue apodado como “Pancho Tosta Day”.

Su trabajo lo llevó a tener vínculos muy importantes con grandes artistas como José Luis Rodríguez “El Puma”, Orlando Urdaneta, Rafael “El Pollo” Brito, Yasmil Marrufo, entre otros.

Legado imborrable

Medios y amigos cercanos lo han descrito como un hombre profesional y dedicado a las facetas humanas, el propósito del servicio y solidaridad.

Según información de internet, Tosta inició su carrera en la Cadena Capriles, y fue el creador del diario El Vespertino.

En una entrevista ofrecida en hace muchos años, destacó que su máximo sueño era poder regresar a su amada Venezuela. “Quisiera volver; yo quiero morir en mi patria”, dijo.