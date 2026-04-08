Farándula

Muere el comunicador venezolano Francisco "Pancho" Tosta en Miami

Hasta el momento se desconoce la causa de fallecimiento del criollo 

Por

Elvis González
Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 12:08 pm
Muere el comunicador venezolano Francisco "Pancho" Tosta en Miami
Francisco "Pancho" Tosta / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este miércoles 8 abril, se ha confirmado la muerte del comunicador venezolano Francisco "Pancho" Tosta. Familiares del hombre confirmaron la noticia, con un doloroso comunicado, resaltando sus años de información y entrega.

NOTAS RELACIONADAS

Comunicado oficial

“Pancho será recordado como un hombre único, cuya vida estuvo marcada por la pasión, el amor incondicional a su familia y un firme compromiso con la comunidad", detallaron en el emotivo texto.

El mensaje ha despertado mensajes de condolencias y nostalgia en muchos internautas, que admiraron la pasión que tenía Francisco para la comunicación y la producción.

Aunque comenzó su carrera en su natal Venezuela, en los últimos años su talento lo llevó a tomar gran relevancia en Estados Unidos, específicamente en el Doral, Miami, donde fue apodado como “Pancho Tosta Day”.

Su trabajo lo llevó a tener vínculos muy importantes con grandes artistas como José Luis Rodríguez “El Puma”, Orlando Urdaneta, Rafael “El Pollo” Brito, Yasmil Marrufo, entre otros.

Legado imborrable

Medios y amigos cercanos lo han descrito como un hombre profesional y dedicado a las facetas humanas, el propósito del servicio y solidaridad.

Según información de internet, Tosta inició su carrera en la Cadena Capriles, y fue el creador del diario El Vespertino.

En una entrevista ofrecida en hace muchos años, destacó que su máximo sueño era poder regresar a su amada Venezuela. “Quisiera volver; yo quiero morir en mi patria”, dijo.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Carreras José Berríos
Miércoles 08 de Abril de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?